Милонов попросил Мединского проверить фильм «Красавица и чудовище»

Депутат Госдумы Виталий Милонов просит министра культуры Владимира Мединского провести допремьерную проверку фильма "Красавица и чудовище" на предмет пропаганды гомосексуализма, следует из письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В обращении парламентарий указал, что, согласно сообщениям СМИ, в американском мюзикле, который на днях выйдет в российский кинопрокат, одной из сюжетных линий будут гомосексуальные отношения между главными героями. Милонов подчеркнул, что в России нет законодательных или иных барьеров для художественной самореализации, а решение о выпуске картины в прокат принимается лишь по соображениям экономической выгоды.

"Но в данном случае общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки — явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений", — заявил депутат.

Как отметил Милонов, выход фильма намечен на начало весенних школьных каникул, и он получил множество сообщений и писем от обеспокоенных родителей.

"Убежден, что главная задача государства в отношении детей — это защита детства и юношества от грязи мира, сбережение детской чистоты, ограждение наших детей от тлетворных и опасных явлений. И в данном случае наша общая задача — не допустить выхода этого мюзикла на экраны ни под каким видом", — считает парламентарий.

Милонов попросил Мединского организовать допремьерную проверку фильма. Если же в нем обнаружатся элементы пропаганды гомосексуализма и педофилии, то нужно запретить показ картины во всех, без исключения, кинотеатрах России, добавил депутат.