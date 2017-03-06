Короткометражка с погибшим Антоном Ельчиным станет полнометражным фильмом

Американские продюсеры Брайан Оливер и Джонни Лин анонсировали создание полнометражного фильма с участием погибшего в 2016 году актера Антона Ельчина.

Как пишет Variety, фильм будет основан на короткометражке «Rise» режиссера Дэвида Карлака. Действие ленты происходит в мире, где созданный человеком искусственный интеллект выходит из-под контроля, что выливается в войну между человеком и машиной. Главную роль в этой короткометражке исполнил Антон Ельчин.

Отмечается, что продюсеры уже получили права на работу над проектом от студии Warner Bros. О том, кто будет в полнометражном фильме играть главную роль, пока не сообщается. Сроки работ над проектом тоже не определены.

Издание напоминает, что продюсер Брайан Оливер является лауреатом премии «Оскар» за работу над фильмом «Черный лебедь». На его счету также такие картины, как «Черная месса», «Прогулки среди могил», «Эверест».