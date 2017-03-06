Новый фильм Звягинцева выйдет в прокат во всех странах Европы

Права на показы нового фильма режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» проданы на все европейские территории, сообщает «Интерфакс».

По словам продюсера картины Александра Роднянского в ходе Европейского кинорынка в рамках Берлинского кинофестиваля права на прокат киноленты были проданы прокатным компаниям в Великобритании, Испании, Дании и Финляндии.

«Таким образом, права на все европейские территории проданы и осталось закрыть лишь несколько сделок с компаниями из Азии и Латинской Америки», - рассказал Роднянский.

Отмечается, что продажи фильма Звягинцева начались еще на стадии подготовительного периода, в мае 2016 года в Канне. Несмотря на то, что материалы фильма до сих пор держатся в секрете, «градус ожидания» очень высок.

В новом фильме Звягинцева сюжет строится во круг супружеской пары, которая во время развода теряет ребенка. Ранее сообщалось, что фильм будет готов к апрелю 2017 года. Точная дата премьеры пока неизвестна.