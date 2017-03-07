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Спилберг снимет Мэрил Стрип и Тома Хэнкса в своем новом фильме

13:52 7.03.2017
Стивен Спилберг. Фото с сайта kinopoisk.ru
Стивен Спилберг. Фото с сайта kinopoisk.ru

Мэрил Стрип и Том Хэнкс сыграют главные роли в новом фильме режиссера Стивена Спилберга, сообщает The Wrap.

Картина получила название «The Post». Ее сюжет построен на реальных событиях, которые произошли в 1971 году, когда в распоряжение журналистов издания Washington Post попали документы Пентагона. В этих документах, предназначенных исключительно для служебного пользования, говорилось о масштабном многолетнем расследовании о реальной роли США в войне во Вьетнаме.

Редактор газеты Бен Брэдли и ее издатель Кэй Грэм вступили в противостояние с администрацией США, отстаивая право на публикацию этих бумаг.

Для Хэнска это будет уже пятый совместный проект со Спилбергом. Стрип же ранее ни разу не снималась у именитого режиссера. Сроки работ и возможный прокатный график проекта пока не сообщаются.

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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