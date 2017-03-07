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Владимир Путин станет героем финского мультфильма о корриде

10:34 7.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин

Президент России Владимир Путин станет героем финской анимационной ленты о корриде, пишет портал Yle.

Сюжет мультфильма расскажет о корриде. По словам режиссера проекта Катариины Лиллквист, идея создания проекта возникла совместно с каталонскими художниками из-за запрета корриды в Каталонии. По сценарию, Путин хочет стать тореадором.

«Сейчас мы делаем куклу, изображающую Путина. Он будет в костюме тореадора, который ему велик. Это интересный и юмористичный проект», - говорит режиссер. Соавтором мультфильма выступил художник Юхо Юнтунен. Финансирует проект Культурный фонд Финляндии.

Позже по мультфильму планируется издать книгу комиксов.

Темы: Кино, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Мультфильм
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 11:31
Гость: ничего нового,-

он уже поучаствовал и в Симпсонах, и во Властелине колец. А финны- тормоза.
07.03.2017, 10:46
Гость: С тореадором

вопросов нет.

А быков кто изображать будет? Горячие финские парни?
Тогда я спокоен. Досрочных выборов не будет.
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