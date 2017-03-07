Владимир Путин станет героем финского мультфильма о корриде

Президент России Владимир Путин станет героем финской анимационной ленты о корриде, пишет портал Yle.

Сюжет мультфильма расскажет о корриде. По словам режиссера проекта Катариины Лиллквист, идея создания проекта возникла совместно с каталонскими художниками из-за запрета корриды в Каталонии. По сценарию, Путин хочет стать тореадором.

«Сейчас мы делаем куклу, изображающую Путина. Он будет в костюме тореадора, который ему велик. Это интересный и юмористичный проект», - говорит режиссер. Соавтором мультфильма выступил художник Юхо Юнтунен. Финансирует проект Культурный фонд Финляндии.

Позже по мультфильму планируется издать книгу комиксов.