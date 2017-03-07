В Москве и Екатеринбурге пройдет ретроспектива фильмов Тарковского

Компания «Иноекино» анонсировала ретроспективу фильмов режиссера Андрея Тарковского, приуроченной к 85-летию со дня рождения легендарного кинематографиста.

Показы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 1 по 4 апреля. В программу вошли фильмы, снятые до переезда Тарковского в Италию: «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер».

Все картины прошли процедуру реставрации на киностудии «Мосфильм». Процедура восстановления фильма занимает продолжительное время.

«Все начинается с поиска исходника и его анализа. Мы пытаемся сделать так, чтобы картина соответствовала задумке режиссера, выглядела так, как он того бы хотел. Дефектов может быть множество — искривление продольное, искривление поперечное, смещение перфорации», - говорит главный инженер «Мосфильма» Игорь Богдасаров.

Все кадры сканируются и отбираются вручную, чтобы случайно не удалить важную деталь съемки. В Москве фильмы Тарковского будет показывать кинотеатр «Формула Кино Горизонт», в Екатеринбурге — «Салют».