]]> ]]>
Главная Кино Новости

В Москве и Екатеринбурге пройдет ретроспектива фильмов Тарковского

13:03 7.03.2017
«Сталкер»
«Сталкер»

Компания «Иноекино» анонсировала ретроспективу фильмов режиссера Андрея Тарковского, приуроченной к 85-летию со дня рождения легендарного кинематографиста.

Показы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 1 по 4 апреля. В программу вошли фильмы, снятые до переезда Тарковского в Италию: «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер».

Все картины прошли процедуру реставрации на киностудии «Мосфильм». Процедура восстановления фильма занимает продолжительное время.

«Все начинается с поиска исходника и его анализа. Мы пытаемся сделать так, чтобы картина соответствовала задумке режиссера, выглядела так, как он того бы хотел. Дефектов может быть множество — искривление продольное, искривление поперечное, смещение перфорации», - говорит главный инженер «Мосфильма» Игорь Богдасаров.

Все кадры сканируются и отбираются вручную, чтобы случайно не удалить важную деталь съемки. В Москве фильмы Тарковского будет показывать кинотеатр «Формула Кино Горизонт», в Екатеринбурге — «Салют». 

Темы: Кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.