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Жену Караченцова лишили прав за нетрезвое вождение

12:29 9.03.2017
Николай Караченцов. Фото с сайта kinopoisk.ru
Николай Караченцов. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Жена актера Николая Караченцова Людмила Поргина лишена водительских прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде, сообщает НТВ.

Поргина находилась за рулем автомобиля Toyota , попавшего в ДТП 27 февраля. В салоне машины находился Николай Караченцов, его сиделка и родственница артиста. Toyota столкнулась с грузовиком и вылетела на обочину. В результате аварии Пассажиры были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

Согласно проведенной экспертизе, в крови Людмилы Поргиной в момент аварии был алкоголь. На супругу Караченцова составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлекшее уголовного деяния». Поргину лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, ДТП, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино
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Комментарии читателей
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09.03.2017, 17:02
Юля

Оне - господа.Им все можно.
Вон ваш Радзинский - не так давно в аварии убил молодую женщину,и ничего...откупился...вот на днях у нас в Риге будет еврики "лекциями" зарабатывать.
09.03.2017, 15:38
НМО

Как модно быть такой безответственной! Пострадав так двенадцать лет назад - снова ничего не бояться. Бесшабашная старая дама!
09.03.2017, 15:34
Но Мила, это не Мара.

Статус не тот, да и счёт в банке (не трёхлитровой).
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