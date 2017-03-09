Жену Караченцова лишили прав за нетрезвое вождение

Жена актера Николая Караченцова Людмила Поргина лишена водительских прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде, сообщает НТВ.

Поргина находилась за рулем автомобиля Toyota , попавшего в ДТП 27 февраля. В салоне машины находился Николай Караченцов, его сиделка и родственница артиста. Toyota столкнулась с грузовиком и вылетела на обочину. В результате аварии Пассажиры были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

Согласно проведенной экспертизе, в крови Людмилы Поргиной в момент аварии был алкоголь. На супругу Караченцова составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлекшее уголовного деяния». Поргину лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей.