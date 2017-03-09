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Милонов научит Минкультуры выявлять гей-пропаганду

20:00 9.03.2017
Виталий Милонов. Фото с сайта politrussia.com
Виталий Милонов. Фото с сайта politrussia.com
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Депутат Госдумы Виталий Милонов вызвался прочесть лекцию сотрудникам Минкультуры России на тему выявления признаков гей-пропаганды в художественных произведениях.

«Я готов лично провести лекцию для сотрудников Минкульта по определению наличия элементов пропаганды гомосексуализма, мистических учений, оккультных в художественных произведениях», - цитирует парламентария РИА Новости.

Милонов также предложил сформировать соответствующую комиссию и выразил желание возглавить ее. Депутат отметил, что пригласил бы в ее состав Ивана Охлобыстина и Мела Гибсона.

Ранее Милонов обратился в Минкультуры с просьбой о допремьерной проверке американского фильма «Красавица и чудовище» на предмет пропаганды однополых отношений. Глава ведомства Владимир Мединский заявил, что таковой в ленте выявлено не было. Милонов выразил удовлетворение тем, что картине присвоили категорию 16+, но при этом намерен добиваться повторной экспертизы.
 

Темы: Россия, Кино, Государственная Дума РФ, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.03.2017, 21:09
:)

Ну разве имеет значение, что Кремль продает Байкал Китаю. Главное, что Кремль борется с гей-пропагандой. Ненависть к геям и англосаксам - единственно "верные" и требуемые индикаторы того, что Кремль делает всё в интересах народа. Остальное значения не имеет.
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