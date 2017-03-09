Милонов научит Минкультуры выявлять гей-пропаганду

Депутат Госдумы Виталий Милонов вызвался прочесть лекцию сотрудникам Минкультуры России на тему выявления признаков гей-пропаганды в художественных произведениях.

«Я готов лично провести лекцию для сотрудников Минкульта по определению наличия элементов пропаганды гомосексуализма, мистических учений, оккультных в художественных произведениях», - цитирует парламентария РИА Новости.

Милонов также предложил сформировать соответствующую комиссию и выразил желание возглавить ее. Депутат отметил, что пригласил бы в ее состав Ивана Охлобыстина и Мела Гибсона.

Ранее Милонов обратился в Минкультуры с просьбой о допремьерной проверке американского фильма «Красавица и чудовище» на предмет пропаганды однополых отношений. Глава ведомства Владимир Мединский заявил, что таковой в ленте выявлено не было. Милонов выразил удовлетворение тем, что картине присвоили категорию 16+, но при этом намерен добиваться повторной экспертизы.

