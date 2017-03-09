Disney перезапустит франшизу «Трон» с Джаредом Лето в главной роли

Киностудия Walt Disney объявила о перезапуске своей франшизы «Трон».

Как сообщает The Hollywood Reporter Russia, главную роль в новой картине сыграет лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето. По данным инсайдеров Лето сыграет роль Ареса, который ранее не фигурировал в киновселенной «Трон». Музыкант также станет одним из продюсеров фильма.

Отмечается, что проект пока находится на самой ранней стадии подготовки. Студия находится в поисках сценариста и режиссера.

Оригинальный фильм «Трон» вышел в прокат в 1982 году. Картина вызвала такой ажиотаж, что породила целую франшизу, включающую в себя фильмы, мультсериал, компьютерные игры, книги и комиксы.