]]> ]]>
Главная Кино Новости

Создателей национальных фильмов обязали снабжать их субтитрами

10:32 9.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Создатели национальных фильмов начнут снабжать свои работы субтитрами и тифлокомментированием для слабослышащих и слабовидящих людей. Соответствующий закон был принят Госдумой, сообщают РИА Новости.

В документе речь идет о фильмах, которые были созданы за счет выделенных государством средств. Закон устанавливает обязательность субтитрования и тифлокомментирования полнометражных национальных фильмов, как художественных, так и анимационных.

Кроме того кинопрокатчики должны будут создать доступную среду для людей с ограниченными возможностями при просмотре таких кинолент.

Предполагается, что данный закон позволит инвалидом смотреть фильмы, идущие в кинотеатрах страны, наравне со всеми, «что создаст необходимые условия для полного и эффективного вовлечения инвалидов в общественную жизнь и позволит обеспечить равенство возможностей для указанной части населения России».

Сам закон вступит в силу с 1 июня 2017 года, кинопрокатчики должны обеспечить возможность просмотра фильмов для людей с ограниченными возможностями до 1 января 2018 года.

Темы: Кино, Кино в России, Проблемы кинопроката в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.