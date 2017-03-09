Создателей национальных фильмов обязали снабжать их субтитрами

Создатели национальных фильмов начнут снабжать свои работы субтитрами и тифлокомментированием для слабослышащих и слабовидящих людей. Соответствующий закон был принят Госдумой, сообщают РИА Новости.

В документе речь идет о фильмах, которые были созданы за счет выделенных государством средств. Закон устанавливает обязательность субтитрования и тифлокомментирования полнометражных национальных фильмов, как художественных, так и анимационных.

Кроме того кинопрокатчики должны будут создать доступную среду для людей с ограниченными возможностями при просмотре таких кинолент.

Предполагается, что данный закон позволит инвалидом смотреть фильмы, идущие в кинотеатрах страны, наравне со всеми, «что создаст необходимые условия для полного и эффективного вовлечения инвалидов в общественную жизнь и позволит обеспечить равенство возможностей для указанной части населения России».

Сам закон вступит в силу с 1 июня 2017 года, кинопрокатчики должны обеспечить возможность просмотра фильмов для людей с ограниченными возможностями до 1 января 2018 года.