Кинопремьера «Сплит»: имя ему – Легион

Фильм ужасов М. Найта Шьямалана «Сплит» выйдет в российский прокат 16 марта

Кадр из фильма «Сплит»

Трех старшеклассниц вероломно похищают из кафе прямо во время празднования дня рождения. Преступником оказывается некий Деннис, который страдает диссоциативным расстройством личности и способен распадаться на 23 независимых «я». Все эти мнимые персоны призваны уберечь истинную спящую натуру парня от окончательного хаоса.

Девушки подавлены, но психологически сломить похитителю их пока не удалось. Одна из них – блондинка – настроена весьма решительно и подговаривает сестер по несчастью разработать хитроумный план побега. Другая – брюнетка (Аня Тейлор-Джой) пережила в детстве серьезнейшее психологическое потрясение, поэтому понимает, что сломить волю безумца будет не так-то просто. Тем более, он настроен весьма решительно и даже не скрывает, что готовит их в качестве «священного корма» для некоего Зверя. Его даже не останавливает тот факт, что он постоянно находится под наблюдением лечащего специалиста – проницательной дамы по фамилии Флетчер.

Кадр из фильма «Сплит»

М. Найт Шьямалан – признанный мастер хорроров, считающий себя продолжателем идей великого Хичкока. Заслуженную славу режиссеру принес фильм «Шестое чувство». В последнее время Шьямалан практикуется на малобюджетных ужастиках, имеющих реалистическую подоплеку. Так, два года назад он представил весьма неоднозначный хоррор «Визит», где в качестве основного спецэффекта фигурировала груда зловонных использованных подгузников.

Кадр из фильма «Сплит»

«Сплит» тоже не блещет разнообразием локаций и подручных материалов, но зато здесь акцент смещен на психологизм и мастерство Джеймса Макэвоя, который убедительно отыгрывает если не всех 23-х одолевающих его личностей, то, по крайней мере, 6-7 из них. Особенно актеру (не считая, конечно, Денниса) удались деспотичная домохозяйка Патриция, десятилетний мальчишка Хедвиг и утонченный дизайнер Барри (и все это, заметьте, без дополнительного грима!). Все прочие – по большому счету, балласт, которые при этом проливают свет на специфику разработки режиссером темы диссоциативной личности.

Кадр из фильма «Сплит»

Проблема расщепленного «я» - не просто психическое заболевание, но и мощный стимул, давший толчок для развития многих культурных феноменов. Например, на этом мотиве построено все творчество знаменитой рок-группы «Агата Кристи» - достаточно вслушаться в ее вершинный альбом «Ураган» (1997). Нетрудно заметить, что и сам процесс актерского перевоплощения тоже может быть как-то связан с множественными «я». Если же говорить о структуре фильма «Сплит» (который переводится с английского именно как «Раскол»), то он, как и рассыпающаяся на глазах личность главного героя, состоит из несколько относительно автономных кусков, свести которые воедино зрителю с превеликим трудом удастся лишь в самом конце. И это, разумеется, служит при просмотре дополнительным источником напряжения.

Кадр из фильма «Сплит»

Диссоциативное расстройство личности Шьямалан изучал еще в университете. При разработке данной теории в «Сплите» он, понятное дело, опирался на труды ведущих психотерапевтов, но в результате представил собственное видение темы, граничащее с научной фантастикой. По мнению режиссера, полное сживание больного с принципиально чуждыми ему персонами сможет способствовать внутреннему раскрытию дремлющих глубоко внутри сверхспособностей. В какой-то момент это начинает смыкаться с евангельской историей о гардаринском бесноватом, имя которому было – Легион, а в фильме орава терзающих персонажа я величается «ордой». А раз режиссер своим путем пришел к традиционной религиозной доктрине беснования, значит в его изысканиях есть здравое зерно.

Кадр из фильма «Сплит»

Правда, в отличие от Евангелия «Сплит» откровенно пессимистичен. Мораль, которую выносят зрители после просмотра неутешительна: все мы тяжело больны, самые тяжелейшие преступления остаются безнаказанными, спастись от маньяков могут лишь подобные им, да и то лишь для того, чтобы тут же нырнуть из одного ада в другой. И никакое камео Брюса Уиллиса не способно развеять тягостное впечатление от этих выводов.

Фото с сайта kinopoisk.ru

