НВО и Том Хэнкс снимут сериал о президентской гонке США 2016 года

Американский телеканал HBO анонсировал работу над художественным мини-сериалом, в основу которого лягут события президентской гонки 2016 года в США, пишет USA Today.

Проектом будет заниматься творческая команда телефильма «Игра изменилась» (2012), который рассказывал о предвыборной кампании 2008 года, когда за пост президента США боролись Барак Обама и Джон Маккейн.

В основу нового мини-сериала ляжет готовящаяся к выпуску книга журналистов Марка Гальперина и Джона Хайлеманна. Они же были авторами публикации, легшей в основу ленты «Игра изменилась».

По словам представителей HBO, новый проект передаст суть «самого беспрецедентного и непревзойденного по своему влиянию события в истории современной американской политики». Одним из исполнительных продюсеров проекта выступит Том Хэнкс. Режиссерское кресло вновь предложено занять Джею Роучу.

Сроки работ над проектом пока не сообщаются.