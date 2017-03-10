Фонд Одри Хепберн пытается предотвратить продажу ее наследия с молотка

Сыновья актрисы Одри Хепберн Шон Феррер и Лука Дотти готовы, наконец-то, в досудебном порядке поделить между собой наследство, оставленное им матерью.

Как пишет Daily Mail, в завещании Хепберн, скончавшаяся в 1993 году, говорилось, что наследство должно быть разделено поровну между Шоном и Лукой. Однако актриса не оставила никаких строгих указаний, кому что из ее вещей должно отойти. В итоге в 2015 году братья начали длительный судебный процесс раздела имущества.

Спустя два года братья подписали соглашение, согласно которому имущество Хепберн делится поровну. И все было бы хорошо, но Шон Феррер выразил желание продать часть вещей, принадлежавших матери, на аукционе. Это вызвало протест со стороны представителей Детского фонда имени Одри Хепберн.

Эта организация была создана после смерти актрисы ее сыновьями и ее последним гражданским супругом голландским актером Робертом Вольдерсом. Фонд помогает детским центрам в больницах Лос-Анджелеса и Нового Орлеана и основным источником финансирования для него является выставки вещей Одри Хепберн.

Представители фонда подали иск к Ферреру, обвинив его в том, что тот пытается лишить фонд доходов, а также наносит существенный ущерб репутации своей матери. Слушания по иску запланированы на 3 апреля.