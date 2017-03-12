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Литвинова и Познер принесли извинения одноногому участнику «Минуты славы»

00:27 12.03.2017
Владимир Познер. Фото с сайта kino-teatr.ru
Владимир Познер. Фото с сайта kino-teatr.ru

Съемки последнего перед финалом выпуска шоу Первого канала «Минута славы» завершились на примирительной ноте.

Члены жюри Рената Литвинова и Владимир Познер принесли в программе свои извинения танцору-инвалиду Евгению Смирнову, сообщает Life.ru. В одном из предыдущих выпусков передачи Познер назвал появление одноногого танцора в состязаниях «запрещенным приемом», а Литвинова порекомендовала «пристегнуть ему вторую ногу».

Случай извинений членов жюри в эфире передачи уже признан беспрецедентным. Тем не менее, несмотря на уговоры Владимира Познера, Евгений Смирнов объявил на сцене, что покидает «Минуту славы». «В проекте я больше участвовать не могу, потому что после случившегося меня уже не смогут оценивать объективно», — сообщил Евгений Смирнов на шоу.

Напомним, что скандалы в последнем сезоне «Минуты славы» начались с того, что 8-летняя Вика Старикова спела песню Земфиры «Жить в твоей голове», аккомпанируя себе на клавишных. Однако члены жюри Сергей Юрский, Владимир Познер и Рената Литвинова не оценили ее стараний. Особенно усердствовала последняя, заявив, что детям на конкурсе не место и вообще использование песен Земфиры в данном контексте - запрещенный прием, так как Литвинова близко дружит с певицей.
В результате Вика расплакалась, но каким-то чудом вышла во второй тур.

Через некоторое время в эфире программы станцевал одноногий танцор Евгений Смирнов - и вновь Литвинова и Познер раскритиковали участника, который, по их мнению, тоже использует запрещенные приемы. К тому же Литвинова назвала парня «ампутантом», из-за чего на нее ополчились многие, включая продюсера Максима Фадеева, который знает Смирнова лично (тот участвовал в их совестном с Наргиз Закировой клипе «Вдвоем»).
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Кино в России, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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12.03.2017, 00:48
Гость: Alien

Ампутанты души и совести после того, как возмущённая обсчественность вынесла им своё "общественное порицание", решили, таки, принести свои формальные извинения.... А души-то, как и совести у них как не было, так и нет... Юродивые душой...
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