Литвинова и Познер принесли извинения одноногому участнику «Минуты славы»

Съемки последнего перед финалом выпуска шоу Первого канала «Минута славы» завершились на примирительной ноте.

Члены жюри Рената Литвинова и Владимир Познер принесли в программе свои извинения танцору-инвалиду Евгению Смирнову, сообщает Life.ru. В одном из предыдущих выпусков передачи Познер назвал появление одноногого танцора в состязаниях «запрещенным приемом», а Литвинова порекомендовала «пристегнуть ему вторую ногу».

Случай извинений членов жюри в эфире передачи уже признан беспрецедентным. Тем не менее, несмотря на уговоры Владимира Познера, Евгений Смирнов объявил на сцене, что покидает «Минуту славы». «В проекте я больше участвовать не могу, потому что после случившегося меня уже не смогут оценивать объективно», — сообщил Евгений Смирнов на шоу.

Напомним, что скандалы в последнем сезоне «Минуты славы» начались с того, что 8-летняя Вика Старикова спела песню Земфиры «Жить в твоей голове», аккомпанируя себе на клавишных. Однако члены жюри Сергей Юрский, Владимир Познер и Рената Литвинова не оценили ее стараний. Особенно усердствовала последняя, заявив, что детям на конкурсе не место и вообще использование песен Земфиры в данном контексте - запрещенный прием, так как Литвинова близко дружит с певицей.

В результате Вика расплакалась, но каким-то чудом вышла во второй тур.

Через некоторое время в эфире программы станцевал одноногий танцор Евгений Смирнов - и вновь Литвинова и Познер раскритиковали участника, который, по их мнению, тоже использует запрещенные приемы. К тому же Литвинова назвала парня «ампутантом», из-за чего на нее ополчились многие, включая продюсера Максима Фадеева, который знает Смирнова лично (тот участвовал в их совестном с Наргиз Закировой клипе «Вдвоем»).

