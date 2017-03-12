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Шварценеггер отказался бороться за кресло в Сенате США

22:54 12.03.2017
Арнольд Шварценеггер. Фото: freshdialogues.com
Арнольд Шварценеггер. Фото: freshdialogues.com
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Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отказался участвовать в выборах в американский сенат.

«Я глубоко польщен тем, что люди предлагают мне баллотироваться в сенат, но сейчас моя миссия состоит в том, чтобы принести здравомыслие в Вашингтон с помощью реформы избирательных округов», - написал актер и политик на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что стремится восстановить политическую систему США, разрушенную решением политиков пересмотреть границы избирательных округов. Шварценеггер выразил надежду на то, что американцы поддержат его в этой борьбе.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что актер может принять участие в выборах в Сенат США в будущем году в качестве независимого кандидата. При этом отмечалось, что его политическая платформа будет противоположностью курсу президента Дональда Трампа. Шварценеггер ранее неоднократно критиковал главу государства, в частности, за скандальный указ и мигрантах.
 

Темы: Арнольд Шварценеггер, Выборы в мире, США, Звезды зарубежного кино
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