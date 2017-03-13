Создатели «Игры престолов» раскрыли подробности финального сезона

Создатели популярного телесериала «Игра престолов» раскрыли интригу касательно финального, восьмого сезона телешоу.

Как сообщает CNN со ссылкой на Дэвида Бениоффа и Дэниэла Вайса, восьмой сезон сериала будет состоять всего из шести эпизодов. По их словам, у них уже есть сценарий, насчитывающий 140 страниц, которому предстоит завершить фэнтезийную сагу на телеэкране.

Сейчас ведутся работы по выпуску седьмого сезона «Игры престолов», премьера которого запланирована на 16 июля. Всего седьмой сезон будет состоять из 7 серий. Как пишет The Guardian, новый сезон станет сюрпризом для поклонников британского певца Эда Ширана. Музыкант сыграл небольшую эпизодическую роль в телешоу.

По словам создателей, они давно искали возможность пригласить Ширана в телешоу, так как актриса Мэйси Уильямс, играющая Арью Старк, является его большой поклонницей. «Мы годами пытались заполучить Ширана, чтобы порадовать Мэйси, и в этом году у нас, наконец, это получилось», - рассказал Бениофф.