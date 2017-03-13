В Мариинском театре состоится премьера фильма Учителя «Матильда»

Премьера фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» состоится в знаменитом Мариинском театре, сообщает ТАСС.

Впервые за всю историю этого музыкального театра он станет местом кинопоказа. Как пишет агентство, выбор места премьеры напрямую связан с самой кинолентой, ведь именно в Мариинском театре блистала звезда балерины Матильды Кшесинской, главной героини фильма Учителя.

Кроме того музыкальным продюсером картины выступил художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Он лично дирижировал оркестром во время записи музыки для фильма. Автором саундтрека выступил американский кинокомпозитор Марко Белтрами.

Премьера «Матильды» состоится 6 октября 2017 года. В прокат фильм выйдет 26 октября, причем не только в российский, но и зарубежный прокат.