]]> ]]>
Главная Кино Новости

В Мариинском театре состоится премьера фильма Учителя «Матильда»

13:05 13.03.2017
«Матильда»
«Матильда»
Материалы по теме:

Премьера фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» состоится в знаменитом Мариинском театре, сообщает ТАСС.

Впервые за всю историю этого музыкального театра он станет местом кинопоказа. Как пишет агентство, выбор места премьеры напрямую связан с самой кинолентой, ведь именно в Мариинском театре блистала звезда балерины Матильды Кшесинской, главной героини фильма Учителя.

Кроме того музыкальным продюсером картины выступил художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Он лично дирижировал оркестром во время записи музыки для фильма. Автором саундтрека выступил американский кинокомпозитор Марко Белтрами.

Премьера «Матильды» состоится 6 октября 2017 года. В прокат фильм выйдет 26 октября, причем не только в российский, но и зарубежный прокат.

Темы: Кино, Кино в России, Премьеры в мире кино
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.03.2017, 21:15
А уже все посмотрели

Если Кирюше рекомендует, точно смотреть не надо.
13.03.2017, 17:06
Кирилл.

А уже все посмотрели видео "Э. Ходос о фильме "Матильда"?
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.