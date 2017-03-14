]]> ]]>
Главная Кино Новости

Минкультуры РФ снимет мультфильм об Александре Невском к его 800-летию

17:25 14.03.2017
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Материалы по теме:

Минкультуры РФ планирует снять анимационный фильм к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Владимира Мединского.

По словам Мединского, отечественному кинематографу не хватает «большого мультипликационного фильма о жизни Александра Невского», который будет ориентирован на детей и молодежь.

Подобный мультфильм планируется создать к 2021 году. Этот мультфильм станет одним из планируемых мероприятий в честь 800-летия Невского. Также планируется проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, проведение фестивалей, исторических реконструкций, конкурсов, выставок связанных с именем Невского. Основные мероприятия пройдут на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Псковской, Новгородской, Владимирской и Ярославской областей.

Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского в целях «сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа» был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2014 году. 

Темы: Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Мультфильм, Министерство культуры РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.