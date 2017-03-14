Минкультуры РФ снимет мультфильм об Александре Невском к его 800-летию

Минкультуры РФ планирует снять анимационный фильм к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Владимира Мединского.

По словам Мединского, отечественному кинематографу не хватает «большого мультипликационного фильма о жизни Александра Невского», который будет ориентирован на детей и молодежь.

Подобный мультфильм планируется создать к 2021 году. Этот мультфильм станет одним из планируемых мероприятий в честь 800-летия Невского. Также планируется проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, проведение фестивалей, исторических реконструкций, конкурсов, выставок связанных с именем Невского. Основные мероприятия пройдут на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Псковской, Новгородской, Владимирской и Ярославской областей.

Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского в целях «сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа» был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2014 году.