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В Сингапуре «Красавицу и чудовище» сочли фильмом с элементами насилия

17:43 14.03.2017
«Красавица и чудовище»
«Красавица и чудовище»

Сингапурские власти поставили фильму студии Disney «Красавица и чудовище» рейтинг «умеренное проявление насилия».

Как сообщает ТАСС, подобное решение Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий Сингапура приняло с целью оградить несовершеннолетних зрителей от «неподобающего содержания». Просмотр фильма детям разрешен только в сопровождении взрослых.

Кроме того, Национальный совет по делам церкви Сингапура направил письмо во все религиозные заведения страны с тем, чтобы «священники предостерегли прихожан о наличии гомосексуальных сцен в ленте». Отмечается, что руководство данной организации «крайне обеспокоено рядом сцен в новом фильме» и рассматривает их как попытку «повлиять на детей и подростков».

В свою очередь в Малайзии фильм получил рейтинг 13+ и вырезали ту самую скандальную гей-сцену из ленты. Однако студия Disney отменила премьеру фильма в этой стране без объяснения причин. Как пишет Associated Press, руководство студии не обращалось к властям из-за вырезанного эпизода.

В России мюзикл выйдет с возрастным ограничением 16+. Премьера ленты, главные роли в которой исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс, состоится 16 марта.

Темы: Кино в мире, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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