Warner Bros. переснимут культовый фильм «Матрица»

Кинокомпания Warner Bros. объявила о работе над ремейком популярного фантастического боевика «Матрица», сообщает The Hollywood Reporter.

Пока проект находится на самом раннем этапе планирования. Студия хочет пригласить для написания сценария Зака Пенна, известного по работе над лентами «Люди Икс» и «Мстители».

На главную роль в ремейке Warner Bros. собираются пригласить Майкла Б. Джордана («Крид: Наследие Рокки», «Хардбол»). А вот о том, кто займет режиссерское кресло, студия пока думает. Примут ли участие в проекте оригинальные постановщики, пока не сообщается.

Ранее актер Киану Ривз заявлял, что вернется в популярную франшизу только в том случае, если новый фильм будут снимать Вачовски.

Оригинальный фильм «Матрица» вышел в прокат в 1999 году, получивший затем два сиквела. Режиссерами трилогии выступили братья Вачовски.