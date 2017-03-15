Netflix завершит незаконченный фильм Орсона Уэллса

Компания Netflix возьмется за завершение неоконченной работы режиссера Орсона Уэллса «Другая сторона ветра», сообщает The New York Times.

Netflix приобрела права на картину Уэллса, которую режиссер не сумел завершить до своей смерти в 1985 году.

Отмечается, что над проектом будет работать продюсер Фрэнк Маршалл, который работал с Уэллсом над этой лентой в 1970-х годах, а позже неоднократно предпринимал попытки закончить проект.

Сценарий для «Другой стороны ветра» был написан в конце 1960-х годов, сами съемки стартовали в 1970-м году, однако до своей смерти закончить фильм режиссеру не удалось. В картине снимались Джон Хьюстон, Деннис Хоппер и Питер Богданович. Лента рассказывает историю забытого кинорежиссера, который пытается вернуть былую славу.