Создатель сериала о губке Бобе неизлечимо болен

Создатель популярного детского мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» мультипликатор Стивен Хилленберг заявил, что неизлечимо болен.

Как пишет Variety, Хилленбергу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС), известный также как болезнь Шарко или Лу Герига.

«Я хотел бы, чтобы люди узнали прямо от меня, что мне поставили диагноз БАС. Но любой, кто меня знает, знает, что я буду продолжать работу над «Губкой Бобом» и всеми моими другими проектами так долго, как смогу. Моя семья и я благодарны за ваши теплые слова любви и поддержки», - заявил Хилленберг.

Источник, близкий к аниматору, сообщил изданию, что болезнь была обнаружена на ранней старии. Представители телеканала Nickelodeon, где выходит «Губка Боб», выступили в его поддержку, отметив, что из уважения к частной жизни мультипликатора, они впредь не будут давать никаких комментариев по данному вопросу.

Стивен Хилленберг — бывший преподаватель по морской биологии, который перенес свою любовь к океану в анимацию. Сериал «Губка Боб» впервые вышел на экраны в 1999 году, став одной из популярных франшиз. На сегодняшний день сериал насчитывает 10 сезонов и два полнометражных фильма.

Боковой амиотрофический склероз — медленно прогрессирующее и неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличам и последующей атрофии мышц.