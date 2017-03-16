Бессон вырезал сцены с Путиным из фильма про подлодку «Курск»
Режиссер Люк Бессон принял решение удалить из сценария своего нового фильма «Курск» персонажа, воплощающего президента России Владимира Путина, сообщает The Hollywood Reporter.
По мнению Бессона, наличие линии, связанной с российским президентом, отвлечет зрителя от истории самой подлодки «Курск». Режиссер хочет сделать акцент именно на трагедии, произошедшей с подлодкой.
Ранее планировалось, что роль российского лидера должен сыграть бельгийский актер Маттиас Шонартс. Это могло бы быть первым экранным появлением президента России в высокобюджетном кино.
Работой над фильмом «Курск» занимается студия Бессона EuropaCorp. Съемки должны стартовать в апреле текущего года. Главную роль в фильме сыграет Колин Ферт, а режиссерское кресло займет Томас Винтерберг. Картина выйдет в прокат в 2018 году.