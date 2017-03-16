]]> ]]>
Главная Кино Новости

Бессон вырезал сцены с Путиным из фильма про подлодку «Курск»

18:26 16.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов

Режиссер Люк Бессон принял решение удалить из сценария своего нового фильма «Курск» персонажа, воплощающего президента России Владимира Путина, сообщает The Hollywood Reporter.

По мнению Бессона, наличие линии, связанной с российским президентом, отвлечет зрителя от истории самой подлодки «Курск». Режиссер хочет сделать акцент именно на трагедии, произошедшей с подлодкой.

Ранее планировалось, что роль российского лидера должен сыграть бельгийский актер Маттиас Шонартс. Это могло бы быть первым экранным появлением президента России в высокобюджетном кино.

Работой над фильмом «Курск» занимается студия Бессона EuropaCorp. Съемки должны стартовать в апреле текущего года. Главную роль в фильме сыграет Колин Ферт, а режиссерское кресло займет Томас Винтерберг. Картина выйдет в прокат в 2018 году.

Темы: Кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.