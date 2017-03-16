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Серия «Маши и Медведя» попала в пятерку самых популярных роликов YouTube

13:10 16.03.2017
«Маша и Медведь»
«Маша и Медведь»

Одна из серий мультсериала «Маша и Медведь» попала в пятерку самых популярных роликов в истории YouTube, сообщает «Лента.ру».

Эпизод, опубликованный 31 января 2012 года, под названием «Маша плюс Каша» набрал более двух миллиардов просмотров. Его обгоняют лишь клипы исполнителей Psy «Gangnam Style» и Уиз Халифа «See you again»

Ежедневно эту серию просматривают от 2,7 до 3,2 миллионов человек. Кроме русской, она доступна в английской, немецкой, французской, испанской, португальской, китайской и украинской версиях.

Напомним, сериал «Маша и Медведь» стал одной из самых популярных российских франшиз во всем мире. Права на его показ приобрели такие компании, как Netflix, KIKA, Turner, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.

Темы: Кино, Кино в России, Мультфильм
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Комментарии читателей
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16.03.2017, 17:53
Зима

там не представлена. Машина ездит по горам- это не реально, саночки ездят по горам- это блеск.
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