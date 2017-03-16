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Никита Джигурда лишился гражданства ДНР из-за проукраинской позиции

14:40 16.03.2017 , Антон Крайний
Никита Джигурда. Фото из Твиттера Никиты Джигурды
Никита Джигурда. Фото из Твиттера Никиты Джигурды

Менее пяти суток пробыл гражданином ДНР скандальный актер, певец и шоумен Никита Джигурда

Сначала Джонатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден (так себя предпочитает именовать в последнее время Джигурда) получил паспорт республики. Но позже этот акт был признан «технической ошибкой».

Истинная причина, как выяснилось, кроется в политических воззрениях актера. Так он планировал явить миру некий «Донбасс с человеческим лицом», который мог бы выглядеть мудрее своих киевских оппонентов Элементы этого проглядывали уже в речи Джигурды при получении паспорта, когда он говорил: «Слава тем, кто имеют честь держать удары и не отвечать подобной мерзостью. Однако как раз в реальном, а не воображаемом Донбассе привыкли отвечать ударом на удар».

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото из Твиттера Никиты Джигурды

Еще позже шоумен стал углублять свою сомнительную концепцию. «Я, получив паспорт ДНР, стал говорить им о том, что нужно делать акцент на том, что ДНР — это часть Украины и переназвать ее в Донецкую народную республику Украины — Д.Н.Р.У, введя ДВА государственных языка – русский и украинский, чтобы перестать быть в глазах европейцев и европейского мира сепаратистами, - заявил он «Экспресс-газете». - Мне ответили на высочайшем уровне, что они не Украина, а часть Новороссии. Я предложил провести референдум по этому вопросу… В результате Захарченко объявил вручение мне гражданства ДНР – технической ошибкой».

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского шоу-бизнеса, Кино в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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16.03.2017, 17:30
2017

ваши херои - сплошные позорные клоуны. окраинные маргиналы с низайшими инстинктами демонстрируют их всему миру не стесняясь. джигурда - позорный и трусливый эпатажный фрик, достойный поросенков и яйценюков и их почитателей.
16.03.2017, 17:24
Любопытный

А кто такие Последователи Никиты?
16.03.2017, 15:07
Последователи Никиты

Весь мир ополчился на нашего героя!
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