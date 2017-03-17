Эдди Мерфи задумался о сиквеле фильма «Поездка в Америку»

Знаменитый американский комик Эдди Мерфи планирует снять сиквел комедии «Поездка в Америку» (1988), пишет TMZ.

Первые слухи о возможном появлении фильма «Поездка в Америку 2» появились ранее в микроблоге Мерфи. Однако записи вмести с аккаунтом актера быстро были удалены. Как пишет издание, эти записи появились по ошибке одного из помощников актера.

По данным издания, в настоящее время Мерфи работает над сценарием для будущей киноленты. Сроки работ над проектом не определены. Предполагается, что в сиквел вернутся актеры из оригинального фильма. В частности актриса Ванесса Белл Кэллоуэй заявила о своем согласии сняться в сиквеле, если таковой появится.

Оригинальный фильм «Поездка в Америку» вышел в 1988 году. Лента получила две номинации на премию «Оскар» во второстепенных категориях («Лучший грим» и «Лучшие костюмы»).