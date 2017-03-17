Фильм «Время первых» покажут в Кремле и на космодромах

Российский фильм «Время первых» покажут в Государственном Кремлевском Дворце и на нескольких космодромах в День космонавтики, сообщает ТАСС.

Московская премьера картины состоится 29 марта, а в широкий прокат фильм о первом выходе человека в космос выйдет 6 апреля..

По словам исполнителя главной роли, актера Евгения Миронова, на показе в Кремле будет присутствовать лично космонавт Алексей Леонов, также запланирован показ на космодроме Байконур, космодромах «Восточный» и «Плесецк», и ведутся переговоры с американским космодромом Хьюстон.

Сообщается, что «Время первых» закуплена для проката почти в 20 странах мира. Лента выйдет в прокат в таких странах, как Франция, Италия, Южная Корея.

В картине рассказывается о событиях 1960-х годов, когда СССР и США боролись за первенство в космической гонке. Главными героями фильма стали космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов. В ленте также снимались Константин Хабенский, Владимир Ильин, Александра Урсуляк.

Фильм получил положительный отзыв со стороны самого Леонова, который отметил, что Миронову удалось сыграть свою роль убедительно и достоверно. «Он сумел почувствовать и точно воспроизвести то, как живут и работают космонавты не только на Земле, но и на орбите», - отметил Леонов.