Супермен появится в шестой части франшизы «Миссия невыполнима»

Актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена в киновселенной DC, снимется в шестой части франшизы «Миссия невыполнима», пишет The Wrap.

Об участии актера рассказал режиссер картины Кристовер МакКуорри в своем блоге в Instagram. Под одной из фотографий он разместил «приглашение» в адрес Кавилла.

«У меня тут появилась мысль. Просто любопытно, а не согласишься ли ты принять участие в «Миссии невыполнимой 6», - написал кинематографист.

Разумеется, актер тут же ответил своим согласием. О том, кого предстоит сыграть «Супермену» пока не сообщается. Съемки «Миссии невыполнимой 6» стартуют в конце весны 2017 года и пройдут в разных странах мира. Премьера картины запланирована на 27 июля 2018 года.