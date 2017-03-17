«Демон внутри»: кошмар патологоанатомов

Фильм ужасов «Демон внутри» выйдет в российский прокат 23 марта

Кадр из фильма «Демон внутри»

Члены семейства Тилдонов из поколения в поколение занимаются вскрытием трупов. Несколько лет назад глава семьи Том (Брайан Кокс) потерял жену и теперь озабочен тем, чтобы успеть передать все навыки сыну Остину (Эмиль Хирш). Последний не испытывает особой тяги к овладению специфической профессией, однако учеником оказывается способным да и пойти против воли отца не решается.

Однажды шериф Шелдон привозит Тилдонов труп прекрасной девушки, на коже которой отсутствуют видимые признаки повреждений. Тело незнакомки обнаружили в подвале особняка, в котором произошло массовое убийство. За одну ночь Тилдонам предстоит выяснить причины смерти девушки, чтобы к утру предоставить полиции официальное заключение. Из-за этого Остин даже вынужден отменить долгожданное романтическое свидание с любимой девушкой. По мере углубления в процесс патологоанатомы обнаруживают все больше загадок и мистических подробностей, которые в итоге рискуют обернуться против них.

Кадр из фильма «Демон внутри»

«Демон внутри» может заинтересовать аудиторию, предельно далекую от любви к обычным ужастикам. В оригинале картина именуется «Вскрытие Джейн Доу», и это узкоспециальное название точнее выражает его суть. Фильм запросто может привлечь фанатов какой-нибудь «Анатомии страсти», ведь каждый этап зрителя показывается крупным планом и подробно разбирается героями. Напротив, обилие эстетически неприятных эпизодов могут отвратить от «Демона внутри» его целевую аудиторию, которая привыкла щекотать себе нервы совсем другими методами.

Кадр из фильма «Демон внутри»

Особый шарм ленте придает едва уловимый нордический привкус, ведь режиссер Андре Овердал является норвежцем. Паталоганатомы обязаны быть невозмутимым скептиками, которых труднее всего пронять байками о восстающих по ночам покойниках. Тем интереснее наблюдать, как повидавшие многое отец и сын будут вести себя в совершенно нестандартной ситуации и переводить свои умозаключения из сферы чистой логики в трансцендентальную плоскость. Увидеть на экран воплощенный кошмар паталогоанатомов — это, согласитесь, дорогого стоит.

Кадр из фильма «Демон внутри»

Критики хают «Демона внутри» за, якобы, предсказуемый финал, однако ценность фильма надобно искать вовсе не в этих координатах. Хоррор здесь лишь акцентирует внимание на серьезных семейных проблемах. То, что происходит в фильме с Тилдонами запросто можно объяснить не потусторонними причинами, а навязыванием Остину отцом выбора профессии и устранением всего, что может помешать на этом пути. Плюс нам весьма кстати напоминаем, что если мы привыкли не замечать боли близких нам людей, то в итоге она все равно рано или поздно вернется к нам сторицей.

Фото с сайта kinopoisk.ru