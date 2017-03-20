«Союзмультфильм» планирует снять 3D-фильм о приключениях попугая Кеши

Киностудия «Союзмультфильм» подала заявки на финансовую поддержку Минкультуры РФ в общей сложности на 20 авторских проектов, а также на два новых эпизода анимационного журнала «Веселая карусель», сообщает ТАСС.

Как отметили представители студии, в этом году было подано порядка 70 заявок на авторское детское кино. Однако Минкультуры ограничил заявки общим хронометражем в 130 минут. В итоге было выбрано для подачи на госфинансирование два выпуска «Веселой карусели» и 20 заявок на 6-минутные, 11 и 13-минутные фильмы.

Среди проектов, претендующих на госфинансирование, три новых мультсериала. Так, один из сериалов - «Зебра в клеточку - разрабатывается совместно с певицей Любашей. Его первый сезон будет включать 13 серий. Премьера намечена на 2018 год.

Режиссер Станислав Соколов курирует исторический сериал «Принцесса Фике» по мотивам картин художника Виктора Ермолаева и писательницы Людмилы Маркиной. Сериал рассказывает об истории России через детство царских особ. Также Соколов будет курировать кукольный сериал «Вязаные сказки».

В планах «Союзмультфильма» также работа над полнометражным анимационным фильмом в формате 3D. Картина будет создаваться по мотивам серии советских мультфильмов о приключениях блудного попугая Кеши. Студия планирует снимать этот фильм в стилистике советских мультфильмов, сочетающих юмор и социальную тематику.