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Создатель «Игры престолов» основал собственную киностудию

11:41 20.03.2017
Джордж Р.Р. Мартин. Фото Gage Skidmore/wikipedia.org
Джордж Р.Р. Мартин. Фото Gage Skidmore/wikipedia.org

Создатель саги «Песнь льда и пламени», писатель Джордж Р.Р. Мартин открывает собственную киностудию, сообщает издание Albuquerque Journal.

Студия площадью 32,8 тыс. кв. м. будет расположена в родном городе Мартина Санта-Фе. Киностудия получила название Stagecoach Foundation, это некоммерческий проект и ориентирован на помощь талантливым и перспективным кинематографистам.

Сообщается, что студия будет доступна как для крупных голливудских проектов, так и для работ начинающих режиссеров. Писатель хочет сделать эту студию доступной для всех желающих, чтобы любой режиссер мог получить пространство и возможности создания чего-то особенного.

Одним из проектов новой студии может стать новый фильм братьев Коэнов.

Темы: Кинокомпании, Кино, Кино в мире, Персоны и события в мире кино
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