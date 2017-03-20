Создатель «Игры престолов» основал собственную киностудию

Создатель саги «Песнь льда и пламени», писатель Джордж Р.Р. Мартин открывает собственную киностудию, сообщает издание Albuquerque Journal.

Студия площадью 32,8 тыс. кв. м. будет расположена в родном городе Мартина Санта-Фе. Киностудия получила название Stagecoach Foundation, это некоммерческий проект и ориентирован на помощь талантливым и перспективным кинематографистам.

Сообщается, что студия будет доступна как для крупных голливудских проектов, так и для работ начинающих режиссеров. Писатель хочет сделать эту студию доступной для всех желающих, чтобы любой режиссер мог получить пространство и возможности создания чего-то особенного.

Одним из проектов новой студии может стать новый фильм братьев Коэнов.