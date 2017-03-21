]]> ]]>
Главная Кино Новости

Пенелопа Крус сыграет роль модельера Донателлы Версаче

08:16 21.03.2017
Пенелопа Крус. Фото с сайта kinopoisk.ru
Пенелопа Крус. Фото с сайта kinopoisk.ru

Актриса Пенелопа Крус присоединилась к третьему сезону популярного телесериала «Американская история преступлений», сообщает The Hollywood Reporter.

Новый сезон телешоу будет посвящен убийству знаменитого дизайнера Джанни Версаче. Роль его сестры и нынешней главы Модного дома Versace как раз и исполнит Крус. Ранее сообщалось, что на эту роль будет приглашена певица и актриса Lady GaGa, которую связывают дружеские отношения с Донателлой Версаче. Однако позже эта информация была опровергнута.

Всего третий сезон «Американской истории преступлений» будет состоять из 10 серий.

Первый сезон телешоу рассказывал о деле спортсмена и актера О.Джея Симпсона. Второй сезон расскажет о последствиях урагана «Катрина». Третий — об убийстве Версаче и четвертый о скандале в Белом доме, связанном с отношениями между Биллом Клинтоном и Моникой Левински. 

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Телевизионные сериалы
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.