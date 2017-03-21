Пенелопа Крус сыграет роль модельера Донателлы Версаче

Актриса Пенелопа Крус присоединилась к третьему сезону популярного телесериала «Американская история преступлений», сообщает The Hollywood Reporter.

Новый сезон телешоу будет посвящен убийству знаменитого дизайнера Джанни Версаче. Роль его сестры и нынешней главы Модного дома Versace как раз и исполнит Крус. Ранее сообщалось, что на эту роль будет приглашена певица и актриса Lady GaGa, которую связывают дружеские отношения с Донателлой Версаче. Однако позже эта информация была опровергнута.

Всего третий сезон «Американской истории преступлений» будет состоять из 10 серий.

Первый сезон телешоу рассказывал о деле спортсмена и актера О.Джея Симпсона. Второй сезон расскажет о последствиях урагана «Катрина». Третий — об убийстве Версаче и четвертый о скандале в Белом доме, связанном с отношениями между Биллом Клинтоном и Моникой Левински.