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Parampunt Picturies отказалась возвращаться к истории Терминатора

08:44 21.03.2017
Арнольд Шварценеггер © KM.RU, Наталья Ступникова
Арнольд Шварценеггер © KM.RU, Наталья Ступникова

Кинокомпания Parampunt Picturies отказалась от продолжения франшизы «Терминатор», пишет New York Daily.

По данным издания, студия заморозила все работы над шестым фильмом серии «Терминатор». Это решение было принято в связи с провалом ленты «Терминатор: Генезис», которая должна была дать развитие новой трилогии.

Однако фильм, вышедший в прокат в 2015 году не окупился в прокате и собрал преимущественно негативные отзывы среди поклонников франшизы и кинокритиков.

«Все кончено для «Терминатора» и Арнольда. Работа над сиквелом полностью остановлена. Нет никаких планов снимать новый эпизод», - заявили в студии.

Примечательно, что именно студии Parampunt Picturies принадлежала идея вернуть в проект Арнольда Шварценеггера. Кинокомпания частично профинансировала работу над «Генезисом», но ее условием было обязательное участие Шварценеггера. Планировалось, что у ленты будет два продолжения, которые должны выйти в прокат в 2017 и 2018 году соответственно.

Темы: Арнольд Шварценеггер, Кинокомпании, Терминатор, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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