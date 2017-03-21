Шварценеггер вызвался отвести Трампа в школу

Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер продолжает критиковать деятельность президента США Дональда Трампа.

На этот раз его возмутила политика главы государства в сфере образования. В частности, планы по сокращению финансирования программ, которые обеспечивают питание ученикам, а также помощь после окончания школы. Шварценеггер в своем Twitter отметил, что это идет вразрез с предвыборными обещаниями Трампа.

Он также опубликовал видеоролик, в котором предложил отвести президента в школу, расположенную неподалеку от Белого дома, и показать «какую фантастическую работу там проделывают ради детей».

Ранее Шварценеггер предложил Трампу, который раскритиковал его как ведущего шоу «Ученик знаменитости», поменяться местами работы. По мнению актера, Трамп лучше справляется с обязанностями шоумена, нежели главы государства.

