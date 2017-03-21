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Шварценеггер вызвался отвести Трампа в школу

19:45 21.03.2017
Арнольд Шварценеггер © KM.RU, Наталья Ступникова
Арнольд Шварценеггер © KM.RU, Наталья Ступникова
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Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер продолжает критиковать деятельность президента США Дональда Трампа.

На этот раз его возмутила политика главы государства в сфере образования. В частности, планы по сокращению финансирования программ, которые обеспечивают питание ученикам, а также помощь после окончания школы. Шварценеггер в своем Twitter отметил, что это идет вразрез с предвыборными обещаниями Трампа.

Он также опубликовал видеоролик, в котором предложил отвести президента в школу, расположенную неподалеку от Белого дома, и показать «какую фантастическую работу там проделывают ради детей».

Ранее Шварценеггер предложил Трампу, который раскритиковал его как ведущего шоу «Ученик знаменитости», поменяться местами работы. По мнению актера, Трамп лучше справляется с обязанностями шоумена, нежели главы государства.
 

Темы: Арнольд Шварценеггер, Дональд Трамп, США, Звезды зарубежного кино, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.03.2017, 23:18
учше справляется с обязанностями шоумена

Кто бы говорил
21.03.2017, 22:42
а тем временем

Кинокомпания,снимающая сиквел Терминатора,заявила о полном закрытии проэкта со Шварцнегером))
21.03.2017, 21:38
Лука Лукич

...недоученный, мальчик привыкший кулачным методом учить Трампа, это, что...та самая Американская ...мечта.. шварц...по носу Трапа...
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