Алексей Янин проходит трудную реабилитацию после комы

Актер Алексей Янин после инсульта, случившегося около двух лет назад, постепенно возвращается к нормальной жизни

Алексей Янин

Шестого мая 2015 года во время встречи с другом Янин почувствовал себя плохо. Жена Дарья вызвала скорую, и медики диагностировали инсульт. И-за майских праздников актеру сделали операцию лишь спустя шесть дней после удара. После трепанации черепа Янин был введен в медикаментозную кому. Затем ему заново пришлось осваивать элементарные навыки.

Теперь каждый год Янин ложится в больницу на реабилитацию. После очередного такого курса в 2016 году он, наконец, заговорил. «Он понимал все, что происходит, но говорить не мог, общались жестами, глазами, – делится со «СтарХитом» Ольга Андреевна, мама актера. – В сентябре 2016-го ему сделали очередную операцию, он очнулся после наркоза, и первое слово, которое произнес, было «больно». А еще через несколько дней сказал мне: «Мама». Я расплакалась. Это было так неожиданно и трогательно».

Алексей Янин

После этого мать актера забрала его домой. «Как-то я спросила: «Кто первый космонавт?» Леша, не раздумывая, ответил: «Юрий Гагарин. А президент – Путин». Я поняла, что сын к нам вернулся, - продолжает она. – Каждый день он выдавал все больше слов. Вспомнил английский и счет. Сейчас Леша просит у Бога скорейшего исцеления и мечтает вновь играть в кино. Прогнозов никто не дает, но мы маленькими шагами движемся к цели. Успехи уже есть. Ему намного лучше. К сожалению, в нашей стране инвалиды, как Леша, не все обеспечены постоянной реабилитацией».

Ежедневно Янин занимается с массажистом и физиотерапевном, слушает аудиокниги. «Наш коттедж находится в сосновом лесу, – продолжает Ольга Андреевна. – Здесь чистый воздух, вокруг озера. В теплую погоду Леша находится на улице с утра до вечера. Его жена часто приезжает вместе с сыном. Алексей всегда очень радуется, когда видит Дашу и Андрюшу. Его настроение сразу меняется в лучшую сторону. Андрей читает папе стихи, они вместе смотрят мультики. Планируем, что после этой реабилитации Леша воссоединится с семьей и переедет обратно в Москву».

Алексей Янин

К Янину часто приезжают друзья. «Сын сказал, что был очень рад всех видеть, – делится Ольга Андреевна. – Иногда его навещают коллеги, актеры Саша Ильин, Аня Тараторкина, Иван Колесников, Андрей Гуркин, Оля Красько, Таня Веселкина, Сергей Стоянов. Пока Леша не ходит, он может только сидеть. Друзья подарили сыну вертикализатор – тренажер, который помогает ему стоять. Огромное им за это спасибо! В свободное от занятий время Леша смотрит фильмы, мультики, а также слушает аудиокниги с произведениями Пушкина и другой классикой. Иногда я ему читаю. Сын не только разговаривает, но и поет песни Земфиры, Виктора Цоя. В последнее время почему-то часто просит чай с малиной. Варенье прислала бабушка. Также очень хочет гулять, но зимой мы не выходим на улицу, только проветриваем. Летом станем вновь проводить много времени на свежем воздухе».

Ольга Янина – набожный человек и убеждена, что вера спасла ее сына. «Каждое утро мы вместе с Лешей читаем молитвы, – признается Ольга Андреевна. – Знаю, что когда это все произошло, много людей в России, за рубежом молились и ставили свечки за здоровье Алексея. Думаю, только поэтому его и вытащили. Хочется еще раз сказать всем огромное спасибо! Никогда нельзя сдаваться, нужно до последнего верить и просить Бога о помощи. Я также благодарна отцу Филиппу, сыну нашего знакомого. Несколько раз он соборовал Лешу».

Алексей Янин

Семья Яниных остро нуждается в деньгах. Только за реабилитацию приходитяс платить по 100 тысяч в месяц, а пенсия по инвалидности составляет 15 000. ««Деньги, конечно, нужны, – говорит Ольга Андреевна. – Мы нацелены поднять его и очень стараемся. Конечно, если бы средств было побольше, чаще бы устраивали сына на реабилитацию. Он хочет на море. Я мечтаю отвезти его в военный санаторий в Крыму».

Фото с сайта kino-teatr.ru

