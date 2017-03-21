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В передаче «Улица Сезам» появится персонаж с аутизмом

11:45 21.03.2017
«Улица Сезам»
«Улица Сезам»

В популярной детской образовательной программе «Улица Сезам» появится новый кукольный персонаж, сообщает CBS News.

Новым героем телешоу станет кукла по имени Джулия, она будет первым персонажем шоу с диагнозом «аутизм».

Впервые этот персонаж появился в специальной интернет-серии «Улицы Сезам», посвященной детям с особенностями развития - «Улица Сезам: разгляди удивительное во всех детях». В основном шоу Джулия дебютирует в апреле, зрителям ее представят куклы Элмо и Эбби Кадэбби.

Как отмечают создатели «Улицы Сезам», создать персонажа с аутизмом было очень сложно. В частности это связано с особенностями самого заболевания, которое имеет не один симптом и у разных больных симптомы проявляются по-разному. Над образом персонажа работали не только авторы шоу, но и специалисты по данному заболеванию, а также семьи, воспитывающие подобных детей и школьные работники.

Работать с новой куклой будет кукловод Стэйси Гордон, которая воспитывает ребенка-аутиста.

Передача «Улица Сезам» выходит в эфир с 1969 года. 

Темы: Кино, Кино в мире, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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