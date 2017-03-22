Компанию Disney обвинили в краже «Зверополиса»

Объединение юристов Quinn Emanuel, лоббирующее интересы компании Esplanade Productions, Inc., подало в суд на кинокомпанию Disney.

Ответчики обвиняются в том, что в фильме «Зверополис» была скопирована работа Гэри Голдмана — известного автора, на счету которого сценарии к картинам «Вспомнить всё» и «Пророк». Дело будет рассматривать федеральный суд Калифорнии, сообщает InterMedia.

Истцы утверждают, что среди множества примеров плагиата компания украла «Зверополис», концепцию которого Голдман выдвигал в 2000 и 2009 годах. Среди его идей, которые позже были использованы студией без разрешения, значатся сюжет, описания персонажей, диалоги и даже название фильма. К делу прикреплены иллюстрации, демонстрирующие оригинальных героев, нарисованных автором, и их диснеевских «двойников».

В документе особо подчёркивается, что на встрече Голдмана с представителями Disney в 2000 году последние недвусмысленно дали понять, что «идеи и материалы представляются студиям и продюсерам строго конфиденциально с целью продажи данных идей и материалов за денежное вознаграждение». В результате проект был отклонён, и спустя девять лет Голдман снова предложил его той же компании — с тем же успехом. После этого, по сообщениям истца, Disney начал работу над «Зверополисом».

В иске студия обвиняется в нарушении конклюдентного договора, нарушении конфиденциальности и недобросовестной конкуренции. Пострадавшая сторона намерена добиться судебного запрета и получить от Disney возмещение материального ущерба и соответствующего штрафа.

В комментарии порталу The Hollywood Reporter представитель Disney назвал обвинения Голдмана ложными и сообщил, что юристы студии намерены отстаивать свои права на фильм.