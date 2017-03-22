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Московские кинотеатры бесплатно покажут лучшие советские фильмы

19:15 22.03.2017
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

В эти выходные, 25 и 26 марта, в московских кинотеатрах бесплатно покажут лучшие советские фильмы с участием Фаины Раневской, Евгения Евстигнеева, Андрея Миронова и Инны Чуриковой, сообщается на сайте столичной мэрии.

Кинопоказы приурочены ко Дню работника культуры и пройдут в шести городских кинотеатрах сети «Московское кино».

Москвичи и гости столицы увидят на широком экране такие фильмы, как «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Начало», и «Осторожно, бабушка!», а также мультфильмы «Времена года», «Балерина на корабле», «В порту», «Еще раз про квартет».

Темы: Кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино
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