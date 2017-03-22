Московские кинотеатры бесплатно покажут лучшие советские фильмы

В эти выходные, 25 и 26 марта, в московских кинотеатрах бесплатно покажут лучшие советские фильмы с участием Фаины Раневской, Евгения Евстигнеева, Андрея Миронова и Инны Чуриковой, сообщается на сайте столичной мэрии.

Кинопоказы приурочены ко Дню работника культуры и пройдут в шести городских кинотеатрах сети «Московское кино».

Москвичи и гости столицы увидят на широком экране такие фильмы, как «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Начало», и «Осторожно, бабушка!», а также мультфильмы «Времена года», «Балерина на корабле», «В порту», «Еще раз про квартет».