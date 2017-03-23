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Мировые кассовые сборы составили почти 40 миллиардов долларов

19:51 23.03.2017

Мировые кассовые сборы побили очередной рекорд, пишет Variety.

В 2016 году общемировые кассовые сборы достигли значения 38,6 миллиарда долларов. Однако, по сравнению с 2016 годом рост составил всего один процент. Этом аналитики связывают с тем, что наблюдается падение кассовых сборов на китайском кинорынке.

В США рост составил два процента, составив 11,4 миллиарда долларов. В общей сложности в 2016 году в прокат вышло 718 полнометражных киноленты, из них 133 были созданы шестью крупнейшими голливудскими киностудиями. Отмечается, что это на 5 процентов меньше, чем в 2015 году. Крупные студии выпустили меньше фильмов, но при этом потратили на их производство в среднем больше.

В первой пятерке лидеров мирового кинопроката по итогам 2016 года находятся исключительно проекты Walt Disney: «Первый мститель 3: Противостояние», «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «В поисках Дори», «Зверополис» и «Книга джунглей».

Темы: Кино, Кино в мире, Премьеры в мире кино
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