Мировые кассовые сборы составили почти 40 миллиардов долларов

Мировые кассовые сборы побили очередной рекорд, пишет Variety.

В 2016 году общемировые кассовые сборы достигли значения 38,6 миллиарда долларов. Однако, по сравнению с 2016 годом рост составил всего один процент. Этом аналитики связывают с тем, что наблюдается падение кассовых сборов на китайском кинорынке.

В США рост составил два процента, составив 11,4 миллиарда долларов. В общей сложности в 2016 году в прокат вышло 718 полнометражных киноленты, из них 133 были созданы шестью крупнейшими голливудскими киностудиями. Отмечается, что это на 5 процентов меньше, чем в 2015 году. Крупные студии выпустили меньше фильмов, но при этом потратили на их производство в среднем больше.

В первой пятерке лидеров мирового кинопроката по итогам 2016 года находятся исключительно проекты Walt Disney: «Первый мститель 3: Противостояние», «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «В поисках Дори», «Зверополис» и «Книга джунглей».