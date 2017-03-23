«Живое»: американцы признали заслуги России в покорении Космоса

Фантастический триллер «Живое» вышел в российский прокат 23 марта

Кадр из фильма «Живое»

Новостные агентства время от времени тешат обывателями сообщениями о скорых экспедициях на Марс. Неудивительно, что за последние годы снято несколько научно-фантастических фильмов на эту благодатную тему. Чаще всего события в них происходит в недалеком будущем, что должно способствовать привлечению широкой аудитории. Нас приучают к мысли, что Марс неизбежно должен быть освоен, поэтому, например, в недавнем «Марсианине» была поставлена проблема длительного выживания на «красной» планете.

В новом фильме Даниэля Эспиносы «Живое» Марс оказывается далеко не таким дружелюбным. Экипаж МКС, приближающийся к планете, испытывает массу проблем со стыковкой — и не только. Тем не менее, космонавты должны решить жизненно важную задачу: взять пробы грунта и попытаться обнаружить в нем органические соединения. Ценою невероятных усилий экспедиция добывает вожделенную почву и носится с ней, как с писаной торбой до тех пор, пока не получают на свою голову кучу проблем.

Кадр из фильма «Живое»

«Живое» - достаточно стандартный клаустрофобический триллер, не считая финального финта ушами. Гораздо интереснее наблюдать за тем, как, по мнению создателей фильма, меняется позиционирование космонавтов в современном мире. Если раньше космические первопроходцы воспринимались как аскеты и пассионарии, то теперь многими из них движут корыстные цели. Так, один из героев не без гордости говорит о том, что каждая полученная им в космическом корабле морщина будет щедро оплачена на Земле.

Кадр из фильма «Живое»

Вместе с тем, члены экипажа падки на лесть и, подобно миллионам обычных юзеров, по полной программе используют Интернет для самораскрутки. В фильме очень хорошо показана искусственно нагнетаемая на Земле истерия по поводу полета, превращающая экспедицию в некое подобие реалити-шоу. Ничем хорошим это, понятное дело, кончиться не может, ибо в жизни всегда есть место подвигу, но он не должен совершаться напоказ.

Кадр из фильма «Живое»

Да и на супергероев члены экипажа никак не тянут. Нам четко дают понять, что многие из них «бежали» в Космос от каких-то неразрешимых проблем. Одних угнетала тотальная людская жестокость, другие попытались сгладить собственную физическую ущербность. Таким образом, в «Живом» четко проводится параллель между покорителями межзвездных пространств и неудачниками, ушедшими на войну от безысходности. В этом тоже следует искать корень того ужаса, который настигает космонавтов.

Кадр из фильма «Живое»

Но нет худа без добра. Спасибо создателям «Живого» хотя бы за то, что наконец-то были оценены по достоинству заслуги русских ученых в покорении Космоса. Символично, что командиром экипажа МКС является русская женщина Екатерина Головкина, а сыграла ее наша же соотечественница Ольга Дыховичная. Актрисе удалось передать внутреннюю суть Екатерины. Те, кто подмечал общие черты за носительницами этого имени или читал фундаментальный труд Павла Флоренского «Имена» поймут, о чем речь...