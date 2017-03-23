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Скончался актер Георгий Оболенский из «Ошибки резидента»

14:25 23.03.2017
Георгий Оболенский. Фото с сайта kino-teatr.ru
Георгий Оболенский. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Российский актер Георгий Оболенский умер на 79-м году жизни.

Отпевание артиста назначено на 23 марта в 11 часов утра, а похороны состоятся на Ваганьковском кладбище. «Георгий Юрьевич Оболенский – последний выпускник легендарного курса Николая Александровича Анненкова. Творческая жизнь Оболенского сложилась не столь блестяще, как у его сокурсников Виталия Соломина, Виктора Павлова, Ярослава Барышева, Олега Даля и Михаила Кононова, однако нельзя не сказать, что Георгий Юрьевич был не менее одаренным артистом. Оболенского отличали яркая индивидуальность и органика, чувство юмора, блестящий артистизм, фантазия и художественный вкус. Придя в Малый театр в 1963 году, он более полувека служил искусству, сыграв в общей сложности 83 роли. Разные по масштабам и жанрам, все они были отмечены богатым талантом Георгия Юрьевича», – сообщается на сайте Малого театра.

Главным образом, Оболенский известен как театральный актер, сыгравший в «Фоме Гордееве», «Женитьбе Бальзаминова» и «Ревизоре». Также на его счету порядка 25 ролей в разных кинопроектах. В 1964 году на экраны вышла картина Ефима Дзигана «Негасимое пламя». Она стала дебютом Оболенского. Позже артист принял участие в таких фильмах, как «Товарищ Арсений», «Северный свет» и «Случай в гостинице», «Ошибка резидента» и «Деревенский детектив».

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Комментарии читателей
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23.03.2017, 18:58
Олеся

кто таков ?давайте уже все некрологи печатать.Вообще все.
23.03.2017, 15:11
Татьяна Алексеевна

А я сразу вспомнила его роль в спектакле Малого театра "Самый последний день".Полезла в Вику,и точно,я не ошиблась.
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