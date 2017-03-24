Милонов потребовал снять с проката фильм «Могучие рейнджеры»

Еще один голливудский фильм попал в поле зрения депутата Госдумы Виталия Милонова.

Речь идет о картине режиссера Дина Израэлайта «Могучие рейнджеры». Незадолго до премьеры киноленты кинематографист заявил, что в команде рейнджеров появится персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией – девушка Трини, рейнджер в желтом костюме. Она станет первым в истории кино супергероем с открытой нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В свою очередь Милонов в интервью телеканалу «Царьград» заявил, что подобный фильм недопустимо показывать в российском прокате. Он обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой аннулировать прокатное удостоверение картины, а также запретить к показу все фильмы Дина Израэлайта.

Милонов также пообещал найти эксперта, который выдал прокатное удостоверение на этот фильм и уволить его «с позором, пусть работает в американском фастфуде».

Ранее негодование Милонова вызвал фильм студии Disney «Красавица и чудовище», который парламентарий также посчитал пропагандой гомосексуализма. Однако экспертиза не выявила ничего подобного в этой киноленте и картина вышла в широкий прокат, став по итогам первого прокатного уикенда лидером по кассовым сборам.

