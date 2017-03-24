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Милонов потребовал снять с проката фильм «Могучие рейнджеры»

15:19 24.03.2017
«Могучие рейнджеры»
«Могучие рейнджеры»
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Еще один голливудский фильм попал в поле зрения депутата Госдумы Виталия Милонова.

Речь идет о картине режиссера Дина Израэлайта «Могучие рейнджеры». Незадолго до премьеры киноленты кинематографист заявил, что в команде рейнджеров появится персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией – девушка Трини, рейнджер в желтом костюме. Она станет первым в истории кино супергероем с открытой нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В свою очередь Милонов в интервью телеканалу «Царьград» заявил, что подобный фильм недопустимо показывать в российском прокате. Он обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой аннулировать прокатное удостоверение картины, а также запретить к показу все фильмы Дина Израэлайта.

Милонов также пообещал найти эксперта, который выдал прокатное удостоверение на этот фильм и уволить его «с позором, пусть работает в американском фастфуде».

Ранее негодование Милонова вызвал фильм студии Disney «Красавица и чудовище», который парламентарий также посчитал пропагандой гомосексуализма. Однако экспертиза не выявила ничего подобного в этой киноленте и картина вышла в широкий прокат, став по итогам первого прокатного уикенда лидером по кассовым сборам.
 

Темы: Кино, Кино в мире, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 21:23
Антибибер

Лесбиянка "будет хорошей женой"?! Извините, это ПОЛНАЯ, ПОЛНЕЙШАЯ чушь - явно от отсутствия опыта у Вас. "если совладать - тогда отличные жены" ??!! - это Вы порно насмотрелись? Так это актрисы. Настоящие лесбиянки обычно носят всё чёрное, нередко в очках в чёрной оправе (так они узнают друг дружку), уродливые, обычно жирные до невозможности или тощие, некоторые красят волосы в фиолетовый, розовый или зелёный цвет - ну как, привлекает описание? Поверьте, их уже НИЧЕГО не исправит и никакой муж им не нужен, они иначе приспособились. Никаких стремлений завести детей, стать хозяйкой, создать уют - геи хотя бы собачек маленьких заводят, есть в них эта потребность любить что-то маленькое, изящное, комфортно жить для себя. Уверяю Вас: нет НИЧЕГО более омерзительного, чем лесбиянки в быту (увы. приходилось наблюдать на протяжении долгого времени) - страшные неряхи (можно сказать грубее), обжоры. У нас их тут легион, даже целый район облюбовали, стекаются отовсюду к своим. Неизбежно приходишь к выводу, что это не просто сексуальное отклонение, но ЯВНО психическое заболевание. А по поводу геев у меня впечатления как раз наоборот: следят за собой, подчёркнуто дружелюбные ("мы - свои парни"), всегда приветливые, немного жеманные, но даже руку пожать неприятно - что-то есть такое в них, что неприятно дотрагиваться. Инстинктивно чувствуешь, что это не вполне мужчины. Хотя вон Рок Хадсон и Жан Маре какие были красавцы, мужественного вида - но внутри...
24.03.2017, 20:55
Сиропкин

Просто он единственный во всей России (!), кто хотя бы поднимает этот вопрос. А разве Вам нравится скрытая и явная пропаганда гомосексуализма и гомоэротизма всех оттенков в кино и по ТВ, направленная на детей? Это что - полезно для психики детей, по-Вашему?
24.03.2017, 20:51
мик

чем снимать про рейнджеров и показывать в России лу3чше бы снимали про казаков в России исполнявших аналогичную функцию, с той только разницей: европейцы в Америке завоеватели и агрессоры, а казаки и русские защищались от кочевников доставших набегами с после гунских времен т.е. с 5 века нашей эры.
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