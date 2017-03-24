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Jay-Z снимет фильм об убийстве чернокожего подростка

15:48 24.03.2017
Jay-Z/Facebook official page
Jay-Z/Facebook official page

Знаменитый рэпер Jay-Z совместно с киностудией братьев Вайнштейн Weinstein Company объявили о работе над художественным фильмом и документальным сериалом, посвященным истории чернокожего американского подростка Трейвона Мартина.

Семнадцатилетний Трейвон Мартин был застрелен в 2012 году 28-летним дружинником Джорджем Циммерманом, который утверждал, что действовал в целях самообороны, после того, как конфликт, возникший между ним и подростком перешел в рукоприкладство. После суда, который принял очень мягкое в отношении Циммермана решение, по всей стране прокатилась волна протестов среди афроамериканского населения.

Как пишет Variety, Jay-Z и Weinstein Company приобрели права на экранизацию двух книг – «Suspicion Nation: The Inside Story of the Trayvon Martin Injustice and Why We Continue to Repeat It» и « Rest in Power: The Enduring Life of Trayvon Martin». Первая книга писательницы Лизы Блум рассказывает о своем расследовании, которое она проводила для NBC. Вторая книга является биографией Мартина, написанной его родителями.

Jay-Z планирует сделать шестичасовой документальный фильм, а также полнометражный игровой. Сроки работ над проектами не сообщаются.

Темы: Кинокомпании, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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