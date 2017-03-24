Леонид Шварцман рассказал о нарушениях авторских прав мультипликаторов

Знаменитый российский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, известный по мультфильмам «Крокодил Гена», «Золотая антилопа» заявил о нарушении авторских прав создателей фильмов студии «Союзмультфильм».

Как пишет РИА Новости, Шварцман рассказал о проблемах в отечественной анимации на церемонии вручения госпремии молодым деятелям культуры, деятелям искусства и литературы за произведения для детей и юношества. Премии вручал лично президент России Владимир Путин.

По словам аниматора «Союзмультфильм» находится в сложном положении, в частности нынешнее руководство студии лишили всех создателей мультфильмов – сценаристов, художников-постановщиков, композиторов – авторских прав. «Они посчитали это своими произведениями. Я понимаю, что фильм принадлежит студии, но составные части фильма принадлежат каждому из авторов, и он может распоряжаться ими по своему усмотрению», - рассказал Шварцман.

Также мультипликатор отметил, что исчезли авторские выплаты с показов мультфильмов на телевидении. «У нас очень много ветеранов, для которых эти деньги были большим подспорьем», - добавил он.