Сериал «Ходячие мертвецы» планируют выпускать еще 20 лет

Популярный зомби-сериал «Ходячие мертвецы» будет сниматься как минимум еще 13 лет, сообщает The Independent.

По словам одного из исполнительных продюсеров телешоу Скотта Гимпла, новые серии планируется выпускать в эфир минимум до 2030 года.

«Мы постараемся выпускать его еще 20 лет. Комикс уже выходит почти столько и я до сих пор с нетерпением жду каждого выпуска», - заявил он, добавив, что сериал «Симпсоны» выходит в эфир уже порядка 27 лет.

По словам Гимпла, они постоянно работают над новыми сюжетными линиями, но при этом сохраняя верность оригинальным комиксам. «Это позволяет нам выпускать интересные сезоны каждый год», - добавил он.

Сериал «Ходячие мертвецы» впервые вышел в эфир в 2010 году. На сегодняшний день вышло 7 сезонов.