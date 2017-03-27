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Сериал «Ходячие мертвецы» планируют выпускать еще 20 лет

15:33 27.03.2017
«Ходячие мертвецы»
«Ходячие мертвецы»
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Популярный зомби-сериал «Ходячие мертвецы» будет сниматься как минимум еще 13 лет, сообщает The Independent.

По словам одного из исполнительных продюсеров телешоу Скотта Гимпла, новые серии планируется выпускать в эфир минимум до 2030 года.

«Мы постараемся выпускать его еще 20 лет. Комикс уже выходит почти столько и я до сих пор с нетерпением жду каждого выпуска», - заявил он, добавив, что сериал «Симпсоны» выходит в эфир уже порядка 27 лет.

По словам Гимпла, они постоянно работают над новыми сюжетными линиями, но при этом сохраняя верность оригинальным комиксам. «Это позволяет нам выпускать интересные сезоны каждый год», - добавил он.

Сериал «Ходячие мертвецы» впервые вышел в эфир в 2010 году. На сегодняшний день вышло 7 сезонов.

Темы: Кино, Кино в мире, Телевизионные сериалы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.03.2017, 19:53
врядли

сериал американский до 2030 года сниматься не будет где-то до 2020 года к моменту начала развала Штатов.
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