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Создатели «Маши и Медведя» анонсировали выход нового эпизода

08:36 27.03.2017
«Маша и Медведь»
«Маша и Медведь»

Кинокомпания «Анимаккорд» анонсировала выход новой серии популярного российского мультсериала «Маша и Медведь».

Как сообщает ТАСС, новый эпизод получил название «Сюрприз! Сюрприз!». Его премьера состоится 14 апреля на официальном канале мультсериала в YouTube.

Представители «Анимаккорда» отмечают также, что в апреле они ожидают появление на видеоканале «Маши и Медведя» 10-миллионного подписчика. «Всего на канале YouTube наш проект за все время посмотрели 21 миллиард раз. При этом больше половины зрителей — зрители из других стран»,- отметили они.

Так в Китае 33% знают российский мультсериал, в Европе мультфильм также входит в пятерку самых узнаваемых.

Ранее сообщалось, что всего проект рассчитан на 78 эпизодов. В течение двух лет планируется снять по 7-8 серий в год. 

Темы: Кино в России, Мультфильм, Премьеры в мире кино
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