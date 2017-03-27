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Эмма Уотсон может «досрочно» стать самой высокооплачиваемой актрисой года

15:19 27.03.2017
«Красавица и чудовище»
«Красавица и чудовище»

Актриса Эмма Уотсон может возглавить рейтинг самых высокооплачиваемых артисток Голливуда 2017 года.

Как пишет NME, за недавно вышедший на экраны фильм «Красавица и чудовище» она получила 2 миллиона долларов. Кроме того, ей причитается процент с денег, полученных в мировом прокате.

На сегодняшний день фильм «Красавица и чудовище» собрал в прокате порядка 350 миллионов долларов. Издание отмечает, что Уотсон уже возглавляла список самых высокооплачиваемых актрис в 2010 году. В 2015 и 2016 годах этот рейтинг возглавляла Дженнифер Лоуренс.

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и события в мире кино
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