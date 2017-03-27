Эмма Уотсон может «досрочно» стать самой высокооплачиваемой актрисой года

Актриса Эмма Уотсон может возглавить рейтинг самых высокооплачиваемых артисток Голливуда 2017 года.

Как пишет NME, за недавно вышедший на экраны фильм «Красавица и чудовище» она получила 2 миллиона долларов. Кроме того, ей причитается процент с денег, полученных в мировом прокате.

На сегодняшний день фильм «Красавица и чудовище» собрал в прокате порядка 350 миллионов долларов. Издание отмечает, что Уотсон уже возглавляла список самых высокооплачиваемых актрис в 2010 году. В 2015 и 2016 годах этот рейтинг возглавляла Дженнифер Лоуренс.