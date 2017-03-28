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Disney пообещали выпускать фильмы саги «Звездные войны» еще 15 лет

17:09 28.03.2017
«Звездные войны»
«Звездные войны»
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Киностудия Disney пообещала выпускать фильмы серии «Звездные войны» еще как минимум 15 лет, сообщает NME.

По словам главы компании Боба Айгера, студия уже наметила план развития франшизы после выхода девятого эпизода.

«Мы уже обсуждаем то, что произойдет после 9 эпизода. А также то, что может случиться в «Звездных войнах» следующие 15 лет», - заявил он.

Между тем, восьмой эпизод саги должен выйти на экраны в декабре текущего года. Премьера 9 эпизода запланирована на май 2019. А в 2018 году должен выйти в прокат второй спин-офф, посвященный Хану Соло. 

Темы: Звездные воины, Кинокомпании, Кино в мире
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