Sony представила кинопроекторы с элементами «дополнительной реальности»

Компания Sony представила новое поколение кинопроекторов для кинотеатров.

Как сообщает The Hollywood Reporter, презентация состоялась в рамках фестиваля CinemaCon. Новые проекционные системы используют элементы так называемой «дополнительной реальности».

В качестве примера работы этих проекторов были представлены фрагменты еще не вышедших фильмов: «Бегущий по лезвию 2049», «Человек-паук: Возвращение домой», «Джуманджи».

В процессе демонстрации изображение проецировалось на экран, а также на стены и различные элементы конструкции с учетом их физических параметров и конфигураций. Представители компании заявили, что после запуска проекторов в серийное производство, они полностью изменят представление зрителей о киносеансах.