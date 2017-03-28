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Sony представила кинопроекторы с элементами «дополнительной реальности»

17:59 28.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Компания Sony представила новое поколение кинопроекторов для кинотеатров.

Как сообщает The Hollywood Reporter, презентация состоялась в рамках фестиваля CinemaCon. Новые проекционные системы используют элементы так называемой «дополнительной реальности».

В качестве примера работы этих проекторов были представлены фрагменты еще не вышедших фильмов: «Бегущий по лезвию 2049», «Человек-паук: Возвращение домой», «Джуманджи».

В процессе демонстрации изображение проецировалось на экран, а также на стены и различные элементы конструкции с учетом их физических параметров и конфигураций. Представители компании заявили, что после запуска проекторов в серийное производство, они полностью изменят представление зрителей о киносеансах.

Темы: Кино, Кино в мире, Наука и технологии, Новые технологии
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