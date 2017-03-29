Фильм Кончаловского «Рай» получил главную награду премии «Ника»

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Рай» стал лауреатом национальной кинопремии «Ника» в главной номинации «Лучший фильм».

Торжественная церемония награждения состоялась вечером 28 марта в Москве. Соперниками «Рая» были киноленты «Дуэлянт», «Монах и бес», «Ученик», «Коллектор» и «Дама Пик».

Сам Кончаловский получил награду в номинации «Лучший режиссер», а актриса Юлия Высоцкая была названа лучшей актрисой. Лучшим актером стал Тимофей Трибунцев, снявшийся в фильме Николая Досталя «Монах и бес». Наградами были также отмечены актеры Юлия Ауг, Елена Корнеева, Борис Каморзин, сценарист Юрий Арабов («Монах и бес»), композитор Эдуард Артемьев («Герой»), режиссер Алексей Красовский («Коллектор»).

Почетные призы премии «Ника» были вручены режиссерам Александру Сокурову («Честь и достоинство»), Александр Митта («За выдающийся вклад в отечественный кинематограф»).