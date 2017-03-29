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Фильм Кончаловского «Рай» получил главную награду премии «Ника»

11:36 29.03.2017
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Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Рай» стал лауреатом национальной кинопремии «Ника» в главной номинации «Лучший фильм».

Торжественная церемония награждения состоялась вечером 28 марта в Москве. Соперниками «Рая» были киноленты «Дуэлянт», «Монах и бес», «Ученик», «Коллектор» и «Дама Пик».

Сам Кончаловский получил награду в номинации «Лучший режиссер», а актриса Юлия Высоцкая была названа лучшей актрисой. Лучшим актером стал Тимофей Трибунцев, снявшийся в фильме Николая Досталя «Монах и бес». Наградами были также отмечены актеры Юлия Ауг, Елена Корнеева, Борис Каморзин, сценарист Юрий Арабов («Монах и бес»), композитор Эдуард Артемьев («Герой»), режиссер Алексей Красовский («Коллектор»).

Почетные призы премии «Ника» были вручены режиссерам Александру Сокурову («Честь и достоинство»), Александр Митта («За выдающийся вклад в отечественный кинематограф»).

Темы: Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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29.03.2017, 15:42
Ося

В духе "герой нашего времени" надо снять фильм про страдания юного гея некро-зоофила, который воспылал неразделенным чувством к соседскому петушку. Чтобы добиться своего, он должен выкрасть петушка (преступление!), свернуть ему шею и впасть с ним в грех. А потом уж сварить и съесть, любовно обсасывая косточки (не пропадать же добру!)...
29.03.2017, 14:42
Slavin

Премию дали режиссеру фильма "Коллектор". А чтоб нам не снять фильм, скажем, про Генриха Гиммлера: показать всю сложность его души, мировоззренческие метания, твердую волю человека, наконец-то осознавшего свою главную цель и т.п. Любопытный будет фильмец, из одного тематически-нравственного ряда с "Коллектором". Но терзают сомнения: дадут ли премию режиссеру, актеру, сыгравшему Генриха, исполнителям второго плана.Какая была бы творческая принципиальность в случае награждения этакой вещи! Но не потянет наше кино подобный художественный замысел "правды без границ", увы, не потянет...
29.03.2017, 13:57
Ося

Мнение зрителя из Сети:

Шел на сеанс в надежде увидеть что-то вроде "Судьбы человека", но оказалось это зарисовка типа " посмотрите как мы страдаем". Причем ниже среднего.. Ни к кому из героев нет ни сострадания, ни жалости, ни вражды.. Вообще ничего! Так.. Какие-то манекены ходят бродят туда сюда, периодически заламывают руки, застывают в картинных позах и говорят очень много лишних слов..
Причем главная героиня - персонаж самый тусклый и невнятный.
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